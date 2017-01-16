Tiran ve Sanafir Adaları Mısır Toprağıdır'





Suudi Arabistan ile Mısır arasındaki tartışmalı adaların kaderi belli oldu. Mısır Yüksek İdare Mahkemesi, Riyad ile yapılan anlaşmayı iptal ederek, Tiran ve Sanafir adalarının Mısır toprağı olduğuna hükmetti.



Mısır devlet televizyonundan da canlı yayınlanan duruşmada yargı heyeti başkanı hakim Ahmed Şazli, "Mahkeme,



Tiran ve Sanafir adalarının Mısır toprağı olduğu kanaatine varmıştır." şeklinde konuştu. Karar hem mahkeme salonu içinde hem de dışında büyük coşkuyla karşılandı.



Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Nisan 2016'daki Mısır ziyareti esnasında iki ülke arasında imzalanan Kızıldeniz Sınır Anlaşması gereği Tiran ve Sanafir adaları Suudi Arabistan'a geçti. Mısır İdare Mahkemesi ise haziran ayında anlaşmayı iptal etmişti.



Toplamda 113 kilometrelik yüz ölçümüne sahip Tiran ve Sanafir adaları Akabe Körfezi'ni Kızıldeniz'den ayıran Tiran Boğazı'nın girişinde yer alıyor.



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Tags: Suudi Arabistan Sanafir Adalet Mısır Diplomatik gerilim adaları Tiran toprağıdır Gepost: 16 januari 2017