Hanönü-Boyabat karayolunda meydana gelen trafik kazasında tır yoldan çıktı. Kazada,sürücü hafif şekilde yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Hanönü-Boyabat karayolunun 14. Kilometresinde Aydın Yetgin yönetimindeki 34 JC 9809 plakalı tır, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı.



Kazada sürücü Yetgin yaralandı. Yaralı 112 Acil servis ekipleri tarafından Sinop'un Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi. - KASTAMONU