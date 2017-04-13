Tır üzerinde otomobil taşıdı

Kahramanmaraş'ta seyir halinde olan tır, yüklerinin üzerinde otomobil taşıması vatandaşların tepkisine neden oldu



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yükleri üzerinde otomobil taşıyan sürücü trafiği tehlikeye attı. Tır sürücüsünün sorumsuz hareketi diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

Kahramanmaraş çevre yolu üzerinde seyir halinde olan tır, yüklerinin üzerinde otomobil taşıması diğer sürücülerin tepkisine neden oldu. Cep telefonları kameralarınca yaşananları görüntüleyen vatandaşlar, otomobilin sadece bir halata bağlı olduğunu iddia ettiler.

Cep telefonu kaydı boyunca herhangi bir kaza yaşanmazken, tır sürücüsünün akıbeti bilinmiyor.