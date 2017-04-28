Tır Sürücüsü Viyadükte Asılı Kaldı

Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde kontrolden çıkarak devrildikten sonra viyadükten sarkan tır sürücüsünü, itfaiye ekipleri halat yardımıyla kurtardı. Kasası TEM otoyulunun sol şeridini kapatan tıra çarpan bir araçta bulunan 4 kişiden Bahadır Keskin yaşamını yitirdi.



Kaza, Bolu'da TEM otoyolu Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan 31 ADZ 13 plakalı tır sürücüsü yolda bulunan çukura girdikten sonra kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerleri yıkan tırın ön kısmı viyadükten aşağı sarkarken kasası TEM otoyolunun sol şeridini trafiğe kapattı. Ankara istikametine seyir halinde olan diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Sağlık, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma ve Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi. Ön kısmı viyadükten sarken tırın şoförü Adnan Kuban, itfaiye ekiplerinin halat yardımıyla viyadükten aşağı inmesiyle kurtarıldı. Olay yerinde ilk tedavisi yapılan Kuban ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kuban'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tırın kasasına çarpan araçta 1 kişi öldü TEM otoyolunda devrildikten sonra ön kısmı viyadükten sarkan tırın kasası yolun sol şeridini kapattı. Ankara istikametine seyir halinde Mustafa İsmail Keskin idaresindeki 17 YL 952 plakalı araç hızla tır kasasına çarptı. Araçta bulunan Ayşe Müge Keskin, Rahime Keskin ve Mustafa İsmail Keskin yaralanırken, Bahadır Keskin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralılar ise tedavileri yapılmak üzere Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



=====================================================



İhlas Haber Ajansı YouTube Kanalına Abone Olmak İçin:



>



İhlas Haber Ajansı Resmi Web Sitesi



>



İhlas Haber Ajansı Sosyal Medya Adresleri



>



>



>



>



İhlas Haber Ajansı hakkında



İhlas Haber Ajansı'na ulaşmak için



>