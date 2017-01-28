Tır Sürücüsü Trafik Levhalarına Çarptı

Zonguldak Alaplı ilçesinde TIR; sürücüsü orta refüjdeki trafik levhalarına çarparak kayıplara karıştı.



Edilen bilgiye göre, Akcakoca istikametinden Ereğli'ye gitmekte olan 34 JC 4229 plakalı TIR'ın sürücüsü trafik levhalarına çarptı. Yalı kavşağında orta refüjde bulunan trafik levhalarına ve hız kesici bariyerlere çarparak olay yerinden kaçan sürücü için polis çalışma başlattı. Refüjde bulunan trafik levhaları ise zarar gördü. - ZONGULDAK