Tır Sürücülerinin Sıra Kavgası Kanlı Bitti

Bilecik'te bir fabrikada TIR sürücüleri arasında çıkan sıra kavgasından bir kişi bıçaklanarak yaralanırken, olayın şüphelisi ise kaçtı.



Bilecik-Bursa karayolu üzerinde bir fabrikada sabah saatlerinde malzeme almak için sıraya giren TIR ve kamyon sürücüleri arasında sıra tartışması yaşandı. Tartışma kısa zamanda kavgaya dönüşünce Hamdi S.S., elindeki bıçağı Uğur Y.'nin sırtına sapladı. Kanlar içinde yerde kalan Uğur Y. fabrikadaki diğer çalışanlar tarafından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası Hamdi S. S. TIR'ı ile olay yerinden kaçtı. Jandarma ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalanan Hamdi S. S.'nin ifadesi alınırken, hastanede tedavi altına alınan Uğur Y.'nin şikayetçi olmadığı öğrenildi. - BİLECİK