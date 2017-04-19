Tır Şoförü 'Çalındı' Dediği Bakırları Sattığını Jandarma Ortaya Çıkardı

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde, taşıdığı piyasa değeri 1 milyon lira olan 11 ton bakır teli hurdacıya satarak, ardından jandarmayı arayıp aracının çalındığı ihbar eden TIR şoförü M.K.E.'nin oyununu, güvenlik kamera kayıtları bozdu. Bakır tellerin çalındığı ihbarını değerlendiren jandarma ekiplerinin yaptığı kısa süreli araştırmada, söz konusu TIR terkedilmiş halde bulundu. Güzergahtaki bütün güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, TIR'ı buldukları yere getiren kişinin, ihbarı yapan şoför M.K.E. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan M.K.E., bakır telleri hurdacıya sattığını ittiraf etti.



Silopi İlçesi'nde TIR şoförlüğü yapan M.K.E. 156 jandarma ihbar hattını arayarak, taşıdığı özel bir firmaya ait 11 ton bakır telin yüklü olduğu TIR'ın, TIR parkı yakınlarında çalındığını ihbar etti. Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin başlattığı çalışma kapsamında yapılan aramalarda, çalındığı belirtilen TIR Silopi Cumhuriyet Mahallesi Kizir Mevkisi'nde yol kenarında terkedilmiş halde bulundu. Ancak TIR'ın kasasında bulunan 11 ton bakır telin olmadığı anlaşıldı.



KABLOLAR HURDACI DEPOSUNDA BULUNDU



Bakır kabloların kim tarafından çalındığının tespiti amacıyla jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından TIR parkı ve güzergah üzerindeki tüm kamara kayıtları alınarak incelendi. Yapılan ayrıntılı incelemede, TIR'ı bulunduğu noktaya bırakan kişinin ihbarı yapan TIR sürücüsü M.E.K. olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine gözaltına alınan M.K.E yapılan sorgusunda, bakır kabloları K.E. ile birlikte satmak üzere Cizre İlçesi'ndeki A.G ve H.G. adlı hurdacılara ait depoya gizlediklerini ittiraf etti. Gözaltına alınan K.E.'nin de alınan ifadesinin ardından Cizre'deki A.G. ve H.G.'ye ait hurdalıkta yapılan aramada 11 ton bakır kablo bulunarak firmaya teslim edildi.



Emniyetteki sorgularının ardından M.E.K. ve K.E. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - Şırnak