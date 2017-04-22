Tır Şoförleri, Yüklerini Azez İlçesine Götürmek İstiyor

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yük taşıyan tırlar nedeniyle yoğunluk yaşanırken, tır şoförleri, yüklerini eskiden olduğu gibi Halep'in Azez ilçesine kadar götürmek istiyor.



Türkiye'nin en büyük sınır kapılarından biri olan Öncüpınar yeniden transit taşımacılığa açılması isteniyor. Türkiye'nin her tarafından toplanan insanı yardımlar ile ticari malların yüklü olduğu tırlar Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor. Tırlar Öncüpınar Sınır Kapısı'na girerek, gümrük sahasında yüklerini indiriyor. Burada kamyon ve tırlara yüklenen yardım ve ticari malzemeler, Suriye'nin Babul Selam Sınır Kapısı üzerinden Halep kırsalı ve Azez ilçesine götürülüyor. Yardım malzemeleri, Halep'te yaşanan olaylarda mağdur olan Suriyelilere dağıtılıyor. Tır şoförleri, eskiden olduğu gibi transit taşımacılığa izin verilmesini istediklerini ifade ederek, "Carabulas'ta olduğu gibi Öncüpınar Sınır Kapısı'nında yük taşımacılığına açılmasını istiyoruz. Yüklerimizi Gümrük sahasına boşaltma yerine Azez ilçesine kadar götürmek istiyoruz. Çünkü, uzun kuyruklar oluşuyor. Eğer transit olarak yüklerimizi Azez ilçesine kadar götürürsek, tır yoğunluğu bu kadar olmaz. Carabulus'taki sistemin burada da uygulanmasını istiyoruz" diye konuştu. - KİLİS