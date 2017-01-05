Tır Otomobile Çarptı: 1 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Edinilen bilgiye göre kaza, E-96 karayolu Valeks kavşağında meydana geldi. Salihli yönünden, Kula yönüne gitmekte olan Süleyman K. (30) yönetimindeki 33 N 7028 plakalı tır, şehir merkezinden Galericiler sitesi yönüne gitmekte olan Abdülkadir Kömür(72) yönetimindeki 35 LT 864 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polis kaza ilgili çalışma başlatırken, tır sürücüsünün ise kırmızı ışıkta geçtiği güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Öte yandan kazada yaralanan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA