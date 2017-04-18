Tır, köprünün üzerinden dereye uçtu

Araç sürücü kaza yerinden 500 metre akıntıya kapılarak sürüklenmiş hareketsiz halde bulundu



HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü yaklaşık 6 metre yükseklikteki köprünün üzerinden su akan dereye düştü. Yaşanan kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Dörtyol istikametinden Adana yönüne seyir halinde gitmekte olan İbrahim Güneş idaresindeki 27 RY 029 plakalı tır D-817 karayolu Yeşilköy mahallesi Deliçay köprüsü üzerinden geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikteki köprünün üzerinden su akan dereye düştü.

Çevrede kazı görenlerin haber vermesi üzerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde ve çevresinde bulunamayan sürücü kaza yerinden 500 metre ileride dere içerisinde mahalle sakinleri tarafından bulundu. Su içerisinde hareketsiz halde bulunan Güneş, bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekipleri tarafından devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dereye düşen tır uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılırken karayolu kurtarma çalışması nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.