Tır Kazasında Ölen Muhammet Ali Son Yolculuğuna Uğurlandı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde oyun parkına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Muhammet Ali Çınar düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde oyun parkına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Muhammet Ali Çınar düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Potbaşı Sokak'ta babaannesi Fatma Çınar'a ait ekmek fırınından yolun karşısındaki oyun parkına gitmeye çalışırken T.K. idaresindeki 67 TY 925 çekici ve 67 TY 926 dorse plakalı tırın altında kalarak hayatını kaybeden Muhammet Ali Çınar için Potbaşı camisinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip Muhammet Ali için önce helallik alındı ardından cenaze namazı kılındı. Muhammet Ali'nin cenazesi daha sonra omuzlara alınarak cenaze aracına götürüldü. 5 yaşındaki Muhammet Ali şehir mezarlığına defnedildi. Baba Ferhat Çınar cenaze töreninde taziyeleri kabul ederken, cenazeye katılan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal gözyaşlarına hakim olamadı.
Cenaze törenine Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Emniyet Müdürü Fahri Küçük, AK Parti İlçe başkanı Fatih Çakır, TSO Başkanı Yaşar Tetiker, Şoförler ve Otomobilciler esnaf odası başkanı Cevdet Civelek, Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları yetkilileri, yakınları ve mahalle halkı katıldı. - ZONGULDAK