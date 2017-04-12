Tır Kazası Sonrası Yaşananlar Cep Telefonu ile Kaydedildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 5 yaşındaki Muhammet Ali'nin tırın altında kalarak hayatını kaybettiği kazadan saniyeler sonrası cep telefonu ile kaydedildi.



Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Potbaşı Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 5 yaşındaki Muhammet Ali babaannesi Fatma Çınar'a ait ekmek fırınından çıkıp yolun karşısındaki çocuk parkına gitmek isterken T.K. idaresindeki idaresinde ki 67 TY 925 çekici ve 67 TY 926 dorse plakalı tırın altında kalarak feci şekilde can vermişti. Kazadan saniyeler sonra cep telefonu ile çekilen görüntülerde Muhammet Ali'nin babaannesi Fatma Çınar torununu tırın lastiklerinin altında görünce sinir krizi geçirip kendisini yerlere attığı görülüyor. Görüntülerde vatandaşların yardım için tırın etrafına gelmesi ve bağırmaları da cep telefonu görüntülerine yansıdı.



Mahallelinin tepkisi eski yolu trafiğe açtırdı



5 yaşındaki Muhammet Ali'nin hayatını kaybettiği tır kazasının ardından Kışla Mahallesi sakinleri Potbaşı Sokak'ta toplanarak eylem başlattı. Mahalle halkı kazanın yaşandığı yolu trafiğe kapatarak kara yolları tarafından kapatılan eski yolun yeniden trafiğe açılmasını istedi. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Fahri Küçük'ün girişimleri ile devreye giren AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu eski yolun yeniden trafiğe açılmasını sağladı. Mahalle sakinleri gece geç saatlere kadar özel bir kepçe ile kapatılan yolu yeniden trafiğe açtı. Daha önce mahalle arasından giden tırlarda dün geceden itibaren yeni açılan yoldan gidip gelmeye başladı. - ZONGULDAK