Tır Kazaları Nedeniyle Kapanan Tem Trafiğe Açıldı

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA



Bahçeşehir mevkiinde 9 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle kapanan TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe açıldı



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Sabah saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde 2 TIR kaza yaptı. Kazadan sonra ilk belirlemelere göre 7 TIR da kazaya karışarak yolu kapadı. Bölgeye vinç, çekici ve itfaiye araçları sevk edildi. Bariyerler kesilerek ters yönden ekip sevk edilmeye çalışılıyor" denilmişti.



Ekiplerin çalışmasıyla araçlar yoldan kaldırıldı, yol tekrar trafiğe açıldı



Görüntü Dökümü:



----------



-Kaza yapan TIR'lar (İBB kamerası)



-Yolda kalan araçlar



07.01.2017 - 09.56 Haber Kodu : 170107028