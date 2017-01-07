Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA
Bahçeşehir mevkiinde 9 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle kapanan TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe açıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Sabah saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde 2 TIR kaza yaptı. Kazadan sonra ilk belirlemelere göre 7 TIR da kazaya karışarak yolu kapadı. Bölgeye vinç, çekici ve itfaiye araçları sevk edildi. Bariyerler kesilerek ters yönden ekip sevk edilmeye çalışılıyor" denilmişti.
Ekiplerin çalışmasıyla araçlar yoldan kaldırıldı, yol tekrar trafiğe açıldı
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan TIR'lar (İBB kamerası)
-Yolda kalan araçlar
07.01.2017 - 09.56 Haber Kodu : 170107028
Tır Kazaları Nedeniyle Kapanan Tem Trafiğe Açıldı
Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHABahçeşehir mevkiinde 9 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle kapanan TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe açıldıİstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Sabah saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde 2 TIR kaza yaptı.
Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA
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