Tır kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı



KARABÜK - Karabük-Eskipazar Karayolu Kemal Oyman mevkinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 14.30 sıralarında Karabük - Eskipazar D-755 Karayolunun Kemaloyman kavşağında meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Serhat Çalımlı yönetimindeki 06 FE 0251 plakalı demir madeni yüklü tır, kavşağa kontrolsüz girmeye çalışan Fethi Tabak yönetimindeki 78 AG 835 plakalı kamyonete yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kasası kopan kamyonet TIR'la birlikte refüje savruldu. Diğer sürücülerin haber verilmesiyle olay yerine AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Tabak ile yanında bulunan Hikmet Kavak ve Dursun Eroğlu ile TIR sürücüsü Çalımlı ekipler tarafından aralardan güçlükle çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Fethi Tabak kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyonette bulunanların inşaat işçisi oldukları ve Organize Sanayi Bölgesi'nde bir inşaata beton dökmeye gittikleri belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.