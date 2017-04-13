Tır İşçi Servisine Çarptı: 15 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırın çarptığı servis aracında 15 işçi yaralandı. Kazada can pazarı yaşandı.



Edinilen bilgiye göre; Ankara'dan Bursa yönüne seyreden Yusuf Akkuş yönetimindeki 50 FS 991 çekici ve 50 FS 979 Dorse plakalı TIR, İnegöl ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen Kütahya'nın Domaniç ilçesinden İnegöl OSB'deki döküm fabrikasına işçi taşıyan Murat Dündar yönetimindeki 43 DB 284 plakalı servis aracına arkadan çarptı. Tırın arkadan çarpması sonucunda kontrolden çıkan servis minibüsü 30 metre sürüklenerek karayolu üzerindeki sinyalizasyon direğine çarparak devirdi. Şiddetli çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen servis aracında bulunan 15 işçi yaralandı. Yaralılar için İnegöl'deki tüm 112 Acil Servis ambulansları kaza yerine sevk edildi. Halil Koşdemir (39), İsmail Zengin (32), Ali Bilge (32), Selim Yıldız (47) Nejdet Çağlayan (41), İzzet Yıldız (38) ile Erol Kumuş (39) İnegöl Devlet Hastanesine, Sezai Safran (41), Selim Tetik (50), Mehmet Ayyer (42), Ferit Yüksel (36), Harun Candan (30), Gökhan Cengiz (33), Sinan Gezmiş (40) Hayrullah Zengin (27) İnegöl'deki özel hastanelere sevk edildi.



Yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Hurdaya dönen servis aracı karayolunun kısa süre kapatılmasıyla kaldırıldı. Polis ekipleri soruşturma başlattı.



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