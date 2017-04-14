Tır'ın Yakıt Deposunda 2 Bin 940 Paket Kaçak Sigara

KAYSERİ'de yol uygulaması yapan polislerin durduğu TIR'ın yakıt deposunda oluşturulan gizli bölmede 2 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tır'ın Yakıt Deposunda 2 Bin 940 Paket Kaçak Sigara

KAYSERİ'de yol uygulaması yapan polislerin durduğu TIR'ın yakıt deposunda oluşturulan gizli bölmede 2 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği polislerinin Kayseri- Malatya karayolunda yaptığı yol uygulamasında Mardin plakalı TIR durdurdu. Yapılan aramada, TIR'ın yakıt deposunda oluşturulan zula kısmında 2 bin 940 paket kaçak sigara buldu. Polis, TIR sürücüsünü gözaltına aldı. - Kayseri

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