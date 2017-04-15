Tır'ın Üzerinden Düşen İş Makinesi Kamyona Çarptı

SAMSUN'da rampada TIR'ın dorsesinden kayan iş makinesi, orta refüjü aşarak karşı şeritte seyir halinde bulunan kamyona çarptı. Kazada, kamyon şoförü yaralandı.



Kaza, bugün Samsun'un Canik İlçesi'nde bulunan Toptepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 56 yaşındaki Emrullah Kosif'in kullandığı 55 AKH 33 plakalı TIR'ın taşıdığı iş makinesi, rampa çıkarken dorseden düştüı. Rampa aşağı yaklaşık 80 metre kayan iş makinesi, Ordu-Samsun karayolu üzerindeki orta refüjü aşarak karşı şeritte seyir halinde bulunan Murat Mırık'ın kullandığı 34 KL 5563 plakalı kamyona çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Trafik yaklaşık 40 dakika tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yol daha sonra trafiğe açıldı.



- Samsun