Tır'ın Çarptığı Yaya Öldü

UŞAK'ta yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın çarptığı 80 yaşındaki Selim Ayten, öldü.



Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, İzmir- Uşak Karayolu Vali Konağı önünde meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden 31 yaşındaki Kahraman Demir yönetimindeki 33 CUH 91 plakalı TIR, Stadyum Battıçıktı projesinin üst yol çalışmalarının devam ettiği, yaya trafiğine kapalı olan bölgede, yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Ayten'e çarptı. Ağır yaralanan Ayten, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Uşak Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



TIR şoförü Kahraman Demir, gözaltına alındı.



- Uşak