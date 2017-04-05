Tır'ın Çarptığı Minibüste 5 Suriyeli Yaralandı

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde TIR'ın çarptığı minibüste bulunan Suriye uyruklu 5 kişi hafif yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Gebze Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Ankara yönüne giden Raşit Eskici yönetimindeki 35 AH 9029 plakalı TIR, aynı yöne giden Hüseyin Bulut yönetimindeki 34 TK 5910 plakalı minibüse arkadan çarptı. Minibüs hasar görürken, araçta bulunan Suriye uyruklu, 10'u çocuk, 22 kişi kaçtı. TIR şoförü Raşit Eskici, olay yerine gelen polis ekibine minibüste bulunan kişilerin kaçtığını belirtti. Minibüs sürücüsü de Suriyelileri ücret karşılığı İstanbul Topkapı'dan Gebze Otogarı'na götürdüğünü söyledi.



Polis ekipleri, kısa sürede Suriye uyruklu kişileri bulurken, hafif yaralanan 5 kişiyi tedavileri için hastaneye götürdü. Yaralılara, ayakta müdahele edildi.



- Kocaeli