Tır'ın Altına Giren Otomobilde 2 Ölü,3 Yaralı

ESKİŞEHİR'in İnönü İlçesi'nde yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda otomobil, karşı yönden gelen TIR'ın altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü 49 yaşındaki Mesut Bingöl ve eşi 47 yaşındaki Necla Bingöl öldü, 3 çocuğu yaralandı.



Kaza saat 13.00 sıralarında İnönü-Kütahya karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda, Mesut Bingöl yönetimindeki 26 BE 857 plakalı otomobil, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşıdan gelen Hasan Çiftçi'nin kullandığı 07 P 0085 plakalı TIR'ın altına girdi. Kazada TIR devrilerek yan yatarken, otomobilin sürücüsü Mesut Bingöl ve eşi Necla Bingöl öldü, çocukları 18 yaşındaki Hatice Kübra Bingöl, 16 yaşındaki Ahmet Bingöl ve 13 yaşındaki Zehra Bingöl ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Ölen Mesut Bingöl ile eşi Necla Bingöl'ün cenazeleri ise otopsi için Bilecik'in Bozüyük İlçesindeki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtilen kamyon şoförü Hasan Çiftçi gözaltına alındı, soruşturma sürdürülüyor.



