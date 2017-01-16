Tır Ile Yolcu Minibüsü Çarpıştı: 15 Yaralı

Rize'nin Derepazarı ilçesinde, tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.



Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 08 K 6235 plakalı tır ile 53 KA 714 plakalı yolcu minibüsü, Derepazarı ilçe merkezinin Karadeniz Sahil Yolu bölümünde çarpıştı.



Yaralanan 15 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle yol tek yönlü ulaşıma kapandı.