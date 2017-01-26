Tır ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, TIR ile çarpışan kamyonetteki 1'i çocuk, 2 kişi ağır yaralandı.



Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Salihli-Gölmarmara Karayolu Taytan Kavşağı'nda meydana geldi. Alaşehir'den, Gölmarmara yönüne giden Ömer Aral yönetimindeki 64 SH 704 TIR ile Salihli yönünden gelen Bilgin Erdel (34) yönetimindeki 35 PJV 79 plakalı oksijen tüpü yüklü kamyonet çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücü Erdel ile yanındaki 11 yaşındaki Esmagül Özdemir yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.



- Manisa