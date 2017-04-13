Tır ile Çarpışan Motosikletin Sürücüsü, Üniversiteli Genç Öldü

ÇANAKKALE'nin Çan İlçesi'nde, TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü, üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Yavuz Orhan Ergün, yaşamını yitirdi.



Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Analar Yurdu Mevkisi'nde meydana geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çan Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Yavuz Orhan Ergün, sınavı olduğu için Karakoca Köyü'ndeki evinden motosikletle okula gitmek için yola çıktı. Ergün yönetimindeki 17 ZG 933 plakalı motorsiklet, iddiaya göre hızlı girdiği virajda, E.E. yönetimindeki 17 HB 561 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada Ergün, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerindeki incelemenin ardından Ergün'ün cesedi Çan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, TIR şoförü E.E. gözaltına alındı.



- Çanakkale