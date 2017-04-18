Tır ile Çarpışan Kamyonette Can Pazarı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı



Bu sabah Orhangazi'ye gitmek üzere Sölöz'den yola çıkan Nihat Demir (72) idaresindeki 16 VL 795 plakalı kamyonet, Gölyaka Mahallesi'ne geldiğinde, karşı istikametten gelen Yaşar Enes Bülbül'ün (28) kullandığı 11 AG 439 plakalı TIR ile çarpıştı. Yağmurun da etkili olduğu düşünülen kazada TIR'ın tekerleğinin arasına çarpan kamyonet sürüklenerek yoldan çıktı. Zeytinliğe giren ve hurdaya dönen kamyonette can pazarı yaşandı. İlk müdahaleyi yoldan geçenlerin yaptığı kazada yaralılar kamyonetten çıkarıldı. Araçta sıkışan yaralılar ise itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekibi sürücünün eşi Rükna Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü Nihat Demir (72) kızları Olcay Kalafatçı (43) ve Mukadder Demir (41) ile torunları Begüm Demir (20) ve Pembe Peker (22) yaralandı. Yararlılar Orhangazi ve Gemlik'teki hastanelere sevk edildi. Durumları ağır olan Olcay Kalafatçı, Pembe Peker ve Begüm Demir ise Bursa'ya sevk edildi. - BURSA