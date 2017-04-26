Tır Gişelere Çarptı: 1 Yaralı

Samandıra-Kartal bağlantı yolu üzerindeki gişelere çarpan tırda sıkışan sürücü yaralandı.



Samandıra'dan Kartal istikametine seyir halindeki Oktay Akpınar idaresindeki 14 KG 569 plakalı tır, Samandıra Gişelerine girerken, OGS ve HGS'nin bulunduğu gişelerin orta kısmındaki beton bariyerlere çarptı.



Kazada tır sürücüsü Akpınar şoför koltuğunda sıkışırken, çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Maddi hasarın meydana geldiği gişelerde görevliler bir süre incelemelerde bulundu.



Kaza nedeniyle aksamalı olarak geçişlerin sağlandığı OGS ve HGS gişelerinden tırın çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.