Tır Dorsesinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile Kayseri-Malatya karayolunda seyri halinde bir tırın dorsesinden kaçak sigara ele geçirildi.



S.K. idaresindeki 34 plakalı dorseden ele geçirilen 2 bin 800 paket kaçak sigaraya el konuldu. S.K. da adli mercilere sevk edildi. - KAYSERİ