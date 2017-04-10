Tır Dorsesinde 808 Kilo Esrar Yakalandı

Diyarbakır'da mısır yüklü tırın dorsesinde 808 kilo 620 gram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerinin teknik takibi sonucu, mısır yüklü tırın dorsesine uyuşturucu yerleştirildiği bilgisine ulaşıldı.



Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Diyarbakır-Mardin karayolunda seyir halinde olduğu belirlenen tır durduruldu.



Yapılan aramada tırın dorsesinde 808 kilo 620 gram esrar bulundu.



Gözaltına alınan tır şoförü A.İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.