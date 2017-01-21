Tır Devrildi, Tonlarca Fayans Yola Saçıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde fayans yüklü TIR devrildi. Can kaybı yaşanmazken, tonlarca fayans yola saçıldı.



Kaza, İznik-Adapazarı yolunda meydana geldi. Adapazarı'na seyir halinde olan E.A. (47) idaresindeki 16 SNF 41 plakalı TIR, bankete çarparak devrildi. Kazada yaralanan ya da ölen olmazken, TIR'ın kasasındaki tonlarca fayans yola saçıldı. Yol trafiğe bir süre kapandı. Uzun araç kuyruğu olurken, Karayolları ekipleri ile civar köyden gelen vatandaşlar, ellerinde kürekler ile yola saçılan fayans parçalarını kaldırdı. - BURSA