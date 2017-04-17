Tır Devrildi 28 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Sarıkamış ilçesinde büyükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı, 28 büyükbaş da telef oldu.



Alınan bilgiye göre, Kars'tan Erzurum yönüne giden Mehmet Şafak yönetimindeki 10 Y 8446 plakalı büyükbaş hayvan yüklü tır, Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.



Tır şoförü Şafak'ın yaralı olarak kurtulduğu kazada, tır dorsesinde taşınan büyükbaş hayvanlardan 28'inin telef olduğu belirlendi.



Yaralı tır şoförü Şafak, ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.