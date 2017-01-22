Tır Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Gaziantep'ten Şanlıurfa istikamatine gitmekte olan Abdulhalil Can yönetimindeki 33 RF 868 plakalı tır, Nizip ilçesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.



Sürüklenen tırdan savrulan Rukiye Can, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Kazada ağır yaralanan sürücüyle kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 çocuk, olay yarine gelen ambulanslarla Şehitkemil Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.