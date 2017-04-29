Tır'dan 404 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Çıktı

KONYA'da polisin şüphe üzerinde durdurduğu TIR'ın dorsesinde çuvallar içinde 404 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi girişinde şüphe üzerine 41 R 7119 plakalı TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada çuvalların içerisinde 404 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Bunun üzerine sürücü ve yanında bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. - Konya