Tır'da 6 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Yalova'da bir TIR'ın dorsesinde 6 bin 900 adet kaçak sigara ele geçirildi.



Yalova-Kocaeli çevre yolu üzerinde yol kontrolleri yapan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri 77 plakalı bir TIR'ı durdurdu. Aracın dorse kısmında yapılan incelemede gizli bölmelere yerleştirilmiş 6 bin 900 adet gümrük kaçağı sigara bulundu. Olayla ilgili olarak araç şoförü R.B. (48) gözaltına alındı. - YALOVA