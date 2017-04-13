Tır'da 164 Kilo Eroin Sanığı Şoför ve Muavine 20'şer Yıl Hapis

ESKİŞEHİR'de polisin bir TIR'ın yedek lastikleri içerisinde ele geçirdiği 164 kilo 242 gram eroin ile ilgili yargılanan iki sanık 20'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 8 Haziran'da kent merkezi girişinde durdurdukları TIR'ın yedek lastikleri içerisine gizlenmiş 320 paket halinde toplam 164 kilo 242 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan TIR şoförü Orhan Sun ile yanında oturan Murat Çaldir çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Orhan Sun ile Murat Çaldir son kez mahkeme heyeti karşısına çıktı. Tutuklu sanıklardan Orhan Sun, kızından aldığı borç altınları ödemek için suçu işlediğini, yanında muavin olarak çalışan Murat Çaldir'in ise olayla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Murat Çaldir de suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.



Mahkeme heyeti, Orhan Sun ile Murat Çaldir'ı uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 20'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.



- Eskişehir