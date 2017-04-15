Tır, Çarptığı Üstgeçide Sıkıştı

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde üstgeçide çarparak sıkışan TIR'da maddi hasar oluştu.



Kaza, saat 13.30 sıralarında, İspat Cami Mahallesi Efes Bulvarı yakınlarında meydana geldi. Şehir merkezinden, Efes Bulvarı yönüne giden 47 yaşındaki Besim Şakir yönetimindeki 16 AEM 46 çekici, 16 AAJ 84 dorse plakalı TIR, Orman Fidanlık Şefliği mevkiinde üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesi kırılırken, çekici üst geçide sıkıştı. Kazada yaralanan olmazken, dorsede hasar meydana geldi. TIR lastiklerinin havası indirilerek, sıkıştığı yerden çıkartıldı. Polis ve karayolları ekipleri de olay yerine gelerek incelemede bulundu. - Keşanedirne