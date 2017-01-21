Tır, Buzlanan Yolda Şarampole Devrildi

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, karşı şeride geçerek şarampole devrildi.



Olay, Keşan-İpsala Karayolu üzerindeki Yeniceçiftlik Köyü Sapağı yakınlarında meydana geldi. İpsala'dan Keşan yönüne giden 56 yaşındaki Güray Aksan yönetimindeki 34 DL 1881 çekici ve 34 EH 4321 dorse plakalı TIR, Yeniceçiftlik Köyü Sapağı yakınlarında buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole devrildi. Sürücü Aksan kazayı yara almadan atlatırken, kaza sırasında karşı şeritte araç olmaması olası bir faciayı önledi. Kazada TIR ve dorsesinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



- Keşanedirne