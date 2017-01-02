Tıp Fakültesine Yoğun Bakım Ünitesi Açıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından yoğun bakım üniteleri ve ameliyathane açılış töreni düzenlendi.KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda gerçekleşen programda, 50 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 13 ameliyathanenin açılışı gerçekleştirildi.



AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, burada yaptığı konuşmada, yapılan tüm hizmetlerin temelinde insanın olduğunu söyledi.



Üniversite hastanesinin Kahramanmaraş'ı başka illere muhtaç etmediğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:



"Üniversitemizin bütün fiziki mekanlarının iyileştirilmesi, bu iyileştirmeden hastanemizin de gereken desteği alması için el birliği ile elimizden gelen çabayı sürdürüyoruz. İnsanımıza hizmet sizlere hizmet bizler için bir şereftir. Nitekim hükumetimizin en temel hedeflerinden ikisi ruh sağlığı, beden sağlığı, akıl sağlığı yerinde eğitimli donanımlı nesiller yetiştirmek."



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da AK Parti hükumetleri ile sağlık alanında Türkiye'de olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da çok önemli yatırımların olduğunu söyledi.



Tıp fakültesinin AK Parti hükumetleri döneminde yeni binaya kavuştuğunu dile getiren Erkoç, şöyle devam etti:



"Yeni yoğun bakım ünitelerinin açılması, yeni ameliyathanelerin, yeni tedavi merkezlerinin açılması Kahramanmaraş halkı adına mutluluk vericidir. İnsan eşrefi mahlukat, insana hizmet etmek büyük bir şeref, biz böyle görüyoruz. Belediye olarak bu aşkla şevkle çalışıyoruz."



KSÜ Rektörü Durmuş Deveci, kaliteli hizmet verebilmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti. KSÜ Sağlık uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi İsrafil Orhan da hastane ve yeni açılan üniteyle ilgili bir sunum yaptı. Programa, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, akademisyenler ile sağlık çalışanları katıldı.