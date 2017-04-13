Tıp Fakültesi Voleybol Takımı Şampiyon Oldu

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Voleybol Takımı, üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullar arası voleybol müsabakalarında şampiyon oldu.



12 fakülte ve yüksekokulların katılımı ile gerçekleşen voleybol turnuvasında, şampiyonu olan Tıp Fakültesi Voleybol Takımını makamında kabul eden Rektör Yardımcısı ve Başhekim Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, Dicle Üniversitesi Kupasını takım kaptanı Baran Kocaman'a verdi. Sporcuları tek tek kutlayan Kadiroğlu, "Üniversitemizdeki fakülte ve yüksekokullar arası voleybol müsabakasını birincilikle bitirip kupayı alarak kaliteli bir takım olduğunuzu ispatladınız. Sizleri tebrik eder, başarılar dilerim" dedi. - DİYARBAKIR