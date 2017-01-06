Tıp Fakültesi Öğrencilerinden Örnek Davranış

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu, Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu tarafından Halepliler için düzenlenen kermeste elde edilen gelir, Rektör Prof. Dr. Ali Gür tarafından İl Müftüsü Ahmet Çelik'e teslim edildi.





GAÜN Tıp Fakültesi Dekanlığında gerçekleşen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Gür, Türk halkının Halep'te ciddi travma yaşayan insanlara evlerini, sofralarını, gönüllerini açtığını belirtti.



Öğrencilerin yaptıkları yardımın küçük de olsa çok önemli olduğunu anlatan Gür, "5,5 yıldır bu ıstırap yaşandığı için son gelişmeler ışığında elimizde olanı mümkün olduğu kadar onlarla yeniden paylaşmak istedik. Öğrencilerimizin yaptıkları bu yardım çok önemli. Toplanan yardımları, müftülük aracılığıyla Diyanet Vakfımızın ulaştıracağını biliyoruz. Yaptıkları işlerin, yardımların da farkındayız. O yüzden de onlara teslim ettik." diye konuştu.



Böyle gençlerin olduğu sürece birçok problemin üzerinden çok daha rahat gelinebileceğini dile getiren İl Müftüsü Ahmet Çelik de, üniversite gençliğinin bu duyarlılığından duyduğu mutluluğu ifade etti.



Tıp Fakültesinin sadece bedensel yaraları değil gönül yaralarını da sardığını kaydeden Çelik, şu bilgileri aktardı:



"Rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür'ün bu yardımların müftülüğümüz eliyle Halepli kardeşlerimize ulaştırılmasındaki güveni için teşekkür ederiz. En kısa zamanda bu yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Geçtiğimiz günlerde sınırımıza 20 kilometre alan içerisinde yaptığımız ziyarette birçok eksiklik tespit ettik. Bu para birçok aile için şu kış şartlarında giysi, ayakkabı gibi temel ihtiyaçların giderilmesinde kullanılacak."



Törene, Rektör Prof. Dr. Ali Gür, İl Müftüsü Ahmet Çelik, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen ve GAÜN Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu öğrencileri katıldı.