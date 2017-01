Tıp Fakültesi Öğrencilerinden Halep İçin Kermes

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) "Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu" tarafından Halep halkı için düzenlenen "Yardım Amaçlı Kermes" GAÜN Tıp Fakültesi Dekanlık Binası ile GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gerçekleştirildi.



Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Gürsoy, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Murat Gülşen'in katılımıyla gerçekleşen kermese öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.



Rektör Prof. Dr. Ali Gür'ün hat sanatından örnek sunduğu kermeste, Hat Sanatçısı Zeynep Doğan tarafından kaleme alınan Prof. Dr. Ali Gür yazısını Rektör Halep Halkına bağış amacıyla satın aldı.



Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Cem Gökçen'in koordinesinde gerçekleşen kermeste konuşan Rektör Prof. Dr. Gür, Tıp Fakültesi öğrencilerinin ön ayak olmasının, insanın sağlığına hizmet ederken aynı zamanda Halep'te mağdur, mazlum olan halka el uzatmalarının bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu gösterdiklerini söyledi. Prof. Dr. Gür, "Üniversite üst yönetimi olarak her zaman olduğu gibi bu gibi yardım kuruluşlarına ve yardım eylemlerinde her türlü desteği veriyoruz. Bu gençlerin aktivasyonlarının devam etmesini istiyor, kendilerini tebrik ediyoruz. Elde edilen gelir Halep'teki mağdur ve mazlum insanlara teslim edilecek" diye konuştu.