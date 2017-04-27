Tinder'da Sağa Kaydırarak Soyu Tükenmekte Olan Gergedanı Kurtarabilirsiniz

Sudan adındaki soyu tükenmekte olan Beyaz Gergedan adına çöpçatanlık uygulaması Tinder'da hesap açılarak soyunun devam ettirilebilmesi için farklı bir sosyal sorumluluk projesi geliştirildi.



Tinder, Sudan'da görevli Ol Pejeta Bakım eviyle birleşerek soyu tükenmekte olan kuzeyli Beyaz Gergedan'ın çoğalabilmesine yardımcı olabilmek için 7 milyon sterlin toplamayı hedefliyor.



Dünyada sadece üç adet bulunan bu gergedan türünün geri kalan ikisi dişi olsa da hiçbiri Sudan'la çiftleşmek istemiyor. Bu yüzden büyük bir fon toplanarak Sudan'ın spermleriyle laboratuvar ortamında dölleme yapılmak isteniyor.



Sudan'ın Tinder'da yer alan profili 190 ülkede 40 farklı dilde gösterime sunuluyor. Böyle büyük bir kitleye ulaşmak ise soyu tükenmekte olan hayvanlara bağış toplanabilmesi için büyük önem taşıyor.