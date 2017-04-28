Tınaztepe'den Torbalı'daki engellilere ücretsiz göz taraması

Hayat İçin Her Şey sloganıyla başlayan ve 3 gün süren uygulamadan toplam 300 engelli yararlandı.

Torbalı Belediyesi Kent Konseyi'ne bağlı Engelli Meclisi, sosyal sorumluluk kapsamında Torbalı'da yaşayan engelli vatandaşlar için göz taraması projesi başlattı. Proje, Tınaztepe Torbalı Tıp Merkezi'nin de desteğiyle geçtiğimiz gün tamamlandı. Hayat İçin Her Şey sloganıyla başlayan ve Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen proje sayesinde geçtiğimiz hafta ilçede faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin engelli öğrencilerine ücretsiz göz taraması uygulandı.

Tınaztepe Torbalı Tıp Merkezi, Torbalı Belediyesi ve Torbalı Kent Konseyi'nin iş birliği ile gerçekleşen projeye Tınaztepe Torbalı Tıp Merkezi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ahmet Hamdi Şentürk, Dr. Kadir Uğurhan, yardımcı personeller Ali Ülker ve Özlem Özpolat katıldı. Tınaztepe Torbalı Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ahmet Hamdi Şentürk tarafından taramadan geçirilen engellileri Torbalı Kent Konseyi Başkanı Cafer Tosun, Engelli Meclisi Başkanı Ruhi Gülercan, meclis yürütme kurulu üyeleri ve Konsey Genel Sekreteri Yüksel Ayata da yalnız bırakmadı.

Gerçekleştirilen sağlık taramasında bilgisayarlı göz tarama yöntemi ile görme kusuru, göz tansiyonu kontrolleri yapıldı. Taramada hazır bulunan Torbalı Kent Konseyi Başkanı Cafer Tosun, engelli vatandaşların beklentileri doğrultusunda bu çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade etti. Yaklaşık 4 bin engellinin bulunduğu ilçede önemli çalışmalara imza attıklarını ve atacaklarını ifade eden Tosun, "3 gün süren göz sağlığı taramasından engelli bireylerimiz ücretsiz yararlandı. Görme problemi olanlar ilgili yerlere yönlendirildi. Biz de her aşamada engelli bireylerimizin yanında yer aldık" dedi.

"ENGELLERİ EL ELE AŞACAĞIZ"

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez de ilçede yaşayan engellilere yönelik uygulanan göz taramasının önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, "Torbalı'da bu tür faaliyetleri sık sık yapıyoruz. Bizim için halka dokunmanın, onların sorunlarını birlikte aşmanın önemli araçlarından birisi de bu tür organizasyonlar oluyor. Bu tarz uygulamalardan çok da olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ve görüyoruz ki engelli bireylerin hayatlarına yapılan bu tip küçük dokunuşlar bile onların yaşam kalitesine ciddi katkılar yapıyor. Engelleri daima el ele aşacağız" şeklinde konuştu. Göz taraması için gelen engelliler ve aileleri de uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını belirterek Tınaztepe Torbalı Tıp Merkezi'ne ve Torbalı Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.