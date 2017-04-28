Timsah Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
Bursaspor, bugün akşam saatlerinde basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Bursaspor, bugün akşam saatlerinde basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig 29. haftasında 1 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde basına kapalı olarak yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 4 farklı istasyonda yapılan çalışma ile devam etti. Bursasporlu oyuncular, son bölümde ise taktik çalışma yaptı.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA
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