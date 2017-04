Times: Erdoğan'ın Lindsay Lohan ile Sıra Dışı İttifakının Arkasında Hilal Kaplan Var

İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'li Holywood yıldızı Lindsay Lohan arasındaki ilişkiyi anlatan bir haber yayınladı.



Hannah Lucinda Smith imzalı haberde Erdoğan'ın kendisini eleştiren pek çok kişiye karşı çılgın partiler vermekten hoşlanan Lindsay Lohan ile sıra dışı bir ittifakı olduğu anlatıldı.



Habere göre ikili arasında son aylarda gelişen ilişkinin temelinde ikisinin de Suriyeli sığınmacılara duyduğu ilgi var.



"30 yaşındaki Lohan'ın bulvar gazetelerinde aktarılan yoz hayatını takip edenler hükümet yanlısı gazetelerde yer almasına şaşırdı" ifadelerinin yer aldığı haber şöyle devam ediyor:



"Ekim ayında bir sığınmacı kampını ziyaret ettiğinde kafasını bir başörtüsü ile sıkıca bağlamıştı.



"Ekim sonlarında Yunanistan'daki gece kulübünü açarken bir muhabire tekrar tekrar 'dünya beşten büyüktür' dedi. Erdoğan bu ifadeyi BM Güvenlik Konseyi'ni eleştirmek için kullanıyor.



"Ocak ayında resmi bir şekilde giyinen Lohan 63 yaşındaki Erdoğan'ı ve eşi Emine'yi Ankara'daki bin odalı saraylarında ziyaret etti. 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve First Lady'nin beni davet etmesi hayal gibi' diye yazmıştı Twitter'a.





"Lohan'ın Türkiye ziyaretlerinin arkasında ise Erdoğan yanlısı köşe yazarı Hilal Kaplan var.



"Kaplan'ın eşiyle birlikte kurduğu Bosphorus Centre for Global Affairs adlı düşünce kuruluşunun internet sitesine girdiğinizde nereye tıklarsanız tıklayın karşınıza Erdoğan çıkıyor.



"The Times'a konuşan Kaplan, Lohan ile bir ortak arkadaşları tarafından tanıştırıldıklarını, oyuncunun bir sığınmacı kampını ziyaret etmek istediğini söylemesi üzerine bu ziyareti ayarladıklarını belirtti: 'ilk başta bu isteğiyle ilgil şüphelerim vardı ama sığınmacılara karşı çok içten ve arkadaş canlısıydı. Sonrasında Erdoğan ile tanışmak istediğini söyleyince aracı olduk.'





"Bir zamanlar Suriyeli sığınmacılara kapılarını açtığı için övülen Erdoğan, bugün Suriye sınırını kapatarak milyonlarca kişiyi ateş hattında bıraktığı için Suriyeli sığınmacılar tarafından bile eleştiriliyor.





"Her ne kadar son Instagram iletisinde paylaştığı, yatakta davetkar bir şekilde uzanırken poz verdiği fotoğrafın Erdoğan'ın zevklerine hitap etmeme ihtimali de olsa, Avrupa ve ABD ile yaşadığı gerilim ve insan hakları örgütlerinden aldığı yoğun eleştirilerin ardından Lohan Erdoğan için değerli bir dost.