Tim-Teb Girişim Evi Geçen Yıl 10 Milyon TL İhracat Gerçekleştirdi

Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından 2013 yılında hayata geçirilen, 2015 yılında ise TİM'in dahil olmasıyla birlikte ülkenin en kapsamlı girişimcilik programına dönüşen TİM-TEB Girişim Evi, sadece 2016 yılında 10 milyon TL ihracata imza attı.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TİM-TEB Girişim Evi'nin faaliyetleri ve geleceğe dair hedeflerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, TİM-TEB Girişim Evi projesinin 2013 yılında hayata geçtiğini belirterek, proje ortağı Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB), Türkiye İnavasyon Haftası etkinliğinin de stratejik partnerliğini yaptığını, girişimcilik ve inovasyon konularında bir bankanın çok ötesinde bir vizyona ve kararlılığa sahip olduğunu kaydetti.



16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen halk oylamasının Türkiye için hayırlara vesile olmasını temennilerini ileten Büyükekşi, şunları söyledi:



"Halkımız, kendi geleceğini oyladı. İstikrar ve güvenden yana bir duruş sergiledi. İnşallah ülkemiz yeniden ekonomi ve ihracatı gündeminin ilk sırasına koyacak. Sistem değişikliği ile özlenen hız ve çevikliğe kavuşarak rekabet koşullarında bir adım öne geçecek. Geleceği öngörmenin en iyi yolu onu icat etmektir. Geleceğe yönelik önce büyük bir hayal kuracaksınız. Daha sonra bu hayalleri, inançla harmanlayarak gerçeğe dönüştüreceksiniz. Türkiye olarak büyük hayallerle yola çıktık.



Bu hayalleri gerçekleştirmek için ise önümüze büyük hedefler koyduk. '2023'te 500 milyar dolar ihracat' dedik. 'Dünya ticaretinden yüzde 1,5 pay alacağız' dedik. Bu hedefi koyduğumuzda dünya dış ticaretinden aldığımız pay binde 7 idi, bu oran şu anda binde 0,9 seviyesinde bulunuyor. Dünya çapında ün yapmış 10 marka çıkarma hedefi koyduk. İnsanımızın çalışkanlığına, milli kültür ve değerlerimizdeki üretme azmine, ülkemizde girişimcilik kültürünün daha fazla artacağına inandık."



Büyükekşi, 21. yüzyıl ekonomisinin girişim ve yenilik ekonomisi olduğunu anlatarak, "Yeniliğin tılsımı ise girişimciliğin ruhunda saklı. Bugün yeni fikirleri ve projeleri olan parlak girişimciler dünyanın her yerinde ve ülkelerin gelişiminde önemli bir rol oynuyor." dedi.



Türkiye'yi hak ettiği yere taşıyacak dehaların, başarı odaklı, azimli girişimcilerin bulunduğunu anlatan Büyükekşi, "2017 Küresel Girişimcilik Endeksi'ne göre Çin ve İtalya'yı geride bırakarak 36. sırada yer alıyoruz. İnşallah sizler sayesinde yakın zamanda, bu endekste daha üst sıralara çıkacağız." diye konuştu.



Büyükekşi, genç girişimcilerin aldığı her kararda, atacağı her adımda arkalarında olacaklarını aktararak, TİM ve TEB olarak girişimcilik konusuna ayrı bir önem verdiklerini vurguladı.



Geçen aylarda, Finlandiya'da gerçekleşen ve dünyanın en önemli girişimcilik etkinliği Slush'a 10 girişimci ile beraber gittiklerini anımsatan Büyükekşi, "Girişimcilerimiz orada ağlarını genişlettiler, ürünlerini tanıttılar. Ben girişimcilerimizin oradaki azmini gördükçe büyük gurur duydum. Onları dünya sahnesine taşıyarak ne kadar doğru bir adım attığımızı gördüm." dedi.



- "Girişimcilerimiz yaklaşık 10 milyon TL ihracat gerçekleştirdi"



Büyükekşi, "Biliyoruz ki kuru pantolonla balık tutulmaz, mutlaka ıslanmak lazım" diyerek, "Girişimcilik ve inovasyonda atılım sadece etkinlik düzenlemekle olmaz' diyenlere seslenmek istiyorum. Bizim amacımız bu etkinliklerle farkındalık yaratmak, gençlerimizi cesaretlendirmek ve yollarına ışık tutmak." dedi.



Türkiye'de 9, ABD'de 1 olmak üzere 10 girişim evinin şu an faaliyet halinde bulunduğunu ifade eden Büyükekşi, sözlerine şöyle devam etti:



"Türkiye'de İstanbul, İzmir, Gaziantep, Denizli, Bursa, Konya, Edirne, Mersin, Trabzon, ABD'de ise San Francisco'da girişim evlerimiz bulunuyor. En kısa sürede Ankara ve Erzurum'da da girişim evi açmayı planlıyoruz. Girişimci ruhu taşıyan her bireye hitap ettiğimiz bu merkezlerimizde şimdilik 403 girişimci işletmemiz var. Bu kapsamda, 4 bin 500 öğrencimiz gerek uluslararası organizasyonlara katılım gerek eğitim gerekse de danışmanlık olmak üzere pek çok hizmetten faydalanıyorlar. Programımız bu özellikleriyle Türkiye'nin en kapsamlı girişimcilik programı.



Girişim evlerimiz şu ana kadar pek çok başarıya ev sahipliği yaptı. 209 girişimcimiz, 205 milyon TL ciro elde etti. 167 girişimcimiz, 50,6 milyon TL devlet desteği aldı.47 girişimcimiz, 63,7 milyon TL yatırım aldı. 233 girişimcimiz bin 568 kişiyi istihdam etti. Bu girişimcilerimiz yaklaşık 10 milyon TL ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamlar bizleri mutlu ediyor, ancak potansiyelimiz bununla sınırlı değil. Bu ekosisteme daha fazla girişimci eklenmeli. Böylece daha fazla üretim, istihdam ve ihracat gerçekleştirebiliriz."



Girişimcilerin başarıya ulaşan ürünleri hakkında bilgi veren Büyükekşi, "Nice girişimcilerimiz, desteklendiklerinde neler yapabileceklerini kanıtladılar. Ben bu vesileyle 67 bin ihracatçının temsilci olarak, tüm girişimcilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Biz istiyoruz ki girişimcilik ülkemizin önemli bir gündem maddesi olsun. Çünkü girişimcilerimizin başarıları arttıkça bizlerin refah seviyesi daha da artıyor. 3 yıl içinde girişimcilerimizin 500 milyon TL ciro elde etmesini, 50 milyon TL ihracat gerçekleştirmelerini, binden fazla girişimci firmamızı projemiz kapsamında bulundurmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



- "Yurt dışına açabileceğimiz yeni kapılar lazım"



TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ise "Danışman Banka" anlayışıyla 4 yıldan bu yana girişimcilere projelerinin fikir aşamasından ticarileşme aşamasına kadar ihtiyaç duydukları her alanda bilgi, eğitim ve danışmanlık desteği sağladıklarını belirtti.



Leblebici "Eskiden şehirlerin surlarla çevrili olduğu dönemde, bazı kapılar vardı ticaret yapmak istiyorsanız o kapılardan girebiliyordunuz. İstanbul'da da bir sürü kapı var. Biz bu şehri Topkapı'dan girerek fethettik. Şimdi bize kendi yarattığımız inovasyona dayalı ürün ve hizmetleri yurt dışına açabileceğimiz yeni kapılar lazım. TİM-TEB Girişim Evi bu mantıkla kuruldu." diye konuştu.



TİM-TEB Girişim Evleri çatısı altında desteklenen girişimcilere, iş fikirlerinin hayata geçirilmesinden projenin tanıtımına, müşteri bulunmasından yatırımcılara sunulmasına kadar her aşamada destek verdiklerini anlatan Leblebici, "En büyük desteği TİM'den gördük. 'TİM ile birlikte bu kapıları Anadolu'da da açmamız lazım' dedik. Şu an geldiğimiz noktada Türkiye'de 9, yurt dışında da 1 olmak üzere toplam 10 TİM-TEB Girişim Evi'ne ulaştık. 2017 yılında Ankara'da hizmet açılacak TİM-TEB Girişim Evi ile birlikte bu sayıyı Türkiye'de 10'a çıkaracağız." şeklinde konuştu.



- "Türkiye girişim kapısıyla dünyayı fethedecek"



Leblebici, bugüne kadar girişimcilik ekosistemini geliştirmeye yönelik çalışmalarla TEB Kuluçka Merkezi'nde 4 bin 500'ün üzerinde proje dinlediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Katma değerli ürünlerin yaratılması için gerekli ekosistemin oluşturulması tek başına bir kurumun yapabileceği bir şey değil. Türkiye'den de insanların iyi işler yaptığını ve ihraç ettiğini göstermemiz, bu algıyı yaratmamız gerekiyor. Türkiye'de bir girişimcinin dış pazarlarda yatırımcı bulabildiğinin gösterilmesi lazım. Türkiye İnovasyon Haftası, bu ilk algının oluşması için çok önemliydi. TİM-TEB Girişim Evleri'ne ise bu algıyı somutlaştırmış olduk. Şu an 10 milyon lira girişim ihracatına ulaştık, hedefimiz 50 milyon liraya ulaşmak. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte Türkiye, birkaç yüz milyon dolar girişim ihracatı yapan bir boyuta ulaşacak. Türkiye girişim kapısıyla dünyayı fethedecek."



Girişim Merkezi Kurucu Ortağı, TİM-TEB Girişim Evleri Program Koordinatörü Mehmet Sanlı, TİM-TEB Girişim Evleri faaliyetlerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.



Konuşmaların ardından girişimciler ürünlerini tanıttı.



Girişimciler, kronik açık yaraların tedavisi için geliştirilen "Dermalix"i, "Qulak" müşteri deneyimi ölçümünü ve insan refleksinin yakalayamadığı, fotoğrafçıların işlerini kolaylaştıran "MIOPS" hakkında bilgi verdi.