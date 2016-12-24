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Tim İhracat Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Tim İhracat Ödülleri Sahiplerini Buldu
24 Aralık 2016 Cumartesi 21:17
THY, Pegasus ve Çalık Enerji en çok hizmet ihracatı yapan firmalar arasında ilk üç sırayı aldı.
THY, Pegasus ve Çalık Enerji en çok hizmet ihracatı yapan firmalar arasında ilk üç sırayı aldı.
Kaynak:
Dunya.com
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