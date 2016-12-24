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Tim İhracat Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Tim İhracat Ödülleri Sahiplerini Buldu

THY, Pegasus ve Çalık Enerji en çok hizmet ihracatı yapan firmalar arasında ilk üç sırayı aldı.

Tim İhracat Ödülleri Sahiplerini Buldu

THY, Pegasus ve Çalık Enerji en çok hizmet ihracatı yapan firmalar arasında ilk üç sırayı aldı.

Kaynak: Dunya.com

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