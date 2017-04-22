Tim Cook 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı Türkçe Kutladı!
Tim Cook Türkçe tweetlerine bir yenisini daha ekledi.
Tim Cook Türkçe tweetlerine bir yenisini daha ekledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı attığı bir tweet ile kutladı.
Hepimizin bildiği gibi yarın Türkiye tarihinin en büyük günü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem bağımsızlığımızın temellerinin atıldığı gün hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün olarak bilinmekte. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel gün dünya çapında bir çok ülkeden gelen çocuklarla ülkemizde kutlanmakta.
Bu büyük çocuk bayramı için bir kutlama da Apple CEO'su Tim Cook tarafından atılan Türkçe bir tweet ile yapıldı.
Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı genç yeteneklerin çektiği müthiş fotoğraflarla kutluyoruz. #23Nisan #iPhoneileçekildi ???? pic.twitter.com/VUqrUjH92G
— Tim Cook (@tim_cook) April 21, 2017
Resmi Twitter hesabı üzerinden attığı pek çok Türkçe tweet sayesinde Türkiye'de bulunan Apple kullanıcılarını oldukça mutlu etmekte. 23 Nisan gibi hem ülkemiz için hem de dünya için özel bir gün olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlaması bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu.
Biz de tüm Türkiye'nin ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu vesileyle kutlamış olalım. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi "KUTLU OLSUN!".