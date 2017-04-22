Tim Cook 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı Türkçe Kutladı!

Tim Cook Türkçe tweetlerine bir yenisini daha ekledi.

Tim Cook 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı Türkçe Kutladı!

Tim Cook Türkçe tweetlerine bir yenisini daha ekledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı attığı bir  tweet ile kutladı.

Hepimizin bildiği gibi yarın Türkiye tarihinin en büyük günü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem bağımsızlığımızın temellerinin atıldığı gün hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün olarak bilinmekte. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel gün dünya çapında bir çok ülkeden gelen çocuklarla ülkemizde kutlanmakta.

Bu büyük çocuk bayramı için bir kutlama da Apple CEO'su Tim Cook tarafından atılan Türkçe bir tweet ile yapıldı.

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