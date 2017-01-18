Tim Başkanı Büyükekşi: "2017 Yılı Daha İyi Bir Yıl Olacak"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2016 değerlendirmesi ve 2017 beklentilerini açıkladı. Büyükekşi, "2017 çok daha iyi bir yıl olacak"dedi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında TİM'in 2016 değerlendirmesi ve 2017 beklentilerini anlattı. Büyükekşi açıklamasında "İhracatımız azaldı denmeyecek kadar bir azalma var. İthalatımızda yüzde 4,2 azalma var. Dış ticaret hacminde 341,2 milyar dolarla yüzde 2,8 oranında azalma var. Dış ticaret açığında yüzde 11,7 ile bir azalma var. Bu iyileşme özellikle baktığımızda cari açığımızı olumlu etkiledi ama eğer turizmde de sıkıntı yaşamasaydık cari açık yüzde 11 değil de yüzde 22 gerileyecekti" ifadelerini kullandı.



"Petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüş,ihracatfiyatlarımızda gerilemeye sebep oldu" diyen Büyükekşi, "Yıl genelinde, bu gerilemeden kaynaklıihracatkaybımız 3.5 milyar dolar oldu. Çevre ülkelerde yaşanan sıkıntılar,Rusyaile yaşadığımız krizin yanı sıraIrak,SuriyeveLibya'da yaşanan çatışmalar da ihracatımızın düşmesine sebep oldu. Bu ülkelere ihracatımız toplamda 4.1 milyar dolar düşüş gösterdi. Türk Lirası ve sterlinin dolara karşı değer kaybetmesi de ihracatımızı etkileyen bir diğer unsur olarak karşımıza çıkıyor. Doların değer kazanması yaptığımız ticaretin dolar karşılığının azalmasına sebep oldu. Yani, parite kaynaklı toplam kaybımız ise 1.5 milyar dolar oldu. Bizlerden kaynaklanmayan tüm bu etkiler sebebiyle ihracatımızdaki toplam kayıp: tam 9.1 milyar dolar. Bu kayıplar olmasaydı 2016 yılı ihracatımız yüzde 5.5 artarak 151.7 milyar dolara çıkacaktı" dedi.



"Petrol fiyatlarının artmasıyla petrol ihraç eden ülkelerin ekonomilerinde toparlanma olacak"



Büyükekşi, 2017'yi ihracatta 'Atılım Yılı' ilan ettiklerini ve bunun petrol ile emtia fiyatlarında toparlanma, başta Rusya ve Irak olmak üzere çevre ülkelerle sorunların düzelmesi, petrol ihracatçısı ülkelerin ekonomilerinin toparlanması sayesinde olacağını hatırlattı. Büyükekşi, Rusya'ya ihracatın bu yıl 2016'ya göre 1,5 milyar dolar artarak yaklaşık 3,5 milyar dolar olacağı beklentisini aktardı. Hükümetin ihracatçılara verdiği destekleri artırmasının da atılım yılının en büyük motivasyonu olacağını belirten Büyükekşi, "Özellikle proje bazlı süper teşvik modeli dünyanın hiçbir yerinde yok" dedi.



2017'nin 2016'dan çok daha iyi bir yıl olacağını öngördüklerini ve Orta Vadeli Program Hedefini aşarak 155 milyar dolar ihracat rakamına ulaşılacağını söyleyen Büyükekşi, "İhracat fiyatlarımız tekrardan artışa geçecek. Emtia fiyatları artınca ihracat fiyatları da artacak. Çevre ülkelerle yaşadığımız sorunların çözülmesi gerekir. Başta Rusya'daki uçak krizi çözüldü. Sayın Başbakanımız Irak'ı geçen hafta ziyaret etti. Suriye'de birtakım gelişmeler oluyor. Rusya, Türkiye, İran Moskova'da bir toplantı yaptılar. Önümüzdeki günlerde Astana'da bir toplantı bekleniyor. Bundan dolayı bu ülkelere olan kayıplarımızı telafi edeceğimizi düşünüyoruz. Petrol fiyatlarının artmasıyla petrol ihraç eden ülkelerin ekonomilerinde toparlanma olacak. Bizim bu ülkelere olan ihracatımızın tekrar canlanacağını öngörüyoruz. - İSTANBUL