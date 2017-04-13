Tim Başkanı: 7 Ülkeye Daha Ticaret Merkezi Açılacak
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ileriki günlerde Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, Endonezya ve Kenya'ya Türk Ticaret Merkezleri açmayı planladıklarını bildirdi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ileriki günlerde Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, Endonezya ve Kenya'ya Türk Ticaret Merkezleri açmayı planladıklarını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
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