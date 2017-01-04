"Tılsım"ın sesi seni çağırıyor!.



Japon asıllı Amerikalı çizgi roman sanatçısı Kazu Kibuishi'nin, yayımlandığı günden bu yana milyonlarca çizgi roman severi peşinden sürükleyen "Tılsım" serisinin yedinci halkası Saklı Hafızaların Peşinde kitabında, Emily ve dostlarını okyanusun derinliklerinde, tehlikelerle dolu bir yolculuk bekliyor.

Uzun süre New York Times En Çok Satanlar Listesinde yer almayı başaran "Tılsım" dizisinin bu en son serüveninde, Emily, Trellis ve Vigo kayıp hafızalara erişebilmek umuduyla okyanusun dibinde gizlenmiş olan Algos Adası'na doğru yol alırlar. Tehlikelerle dolu bu yolculuk Emily'nin geçmişiyle yüzleşmesine ve kontrolünü yitirmesine sebep olur. Babasını kaybettiği o feci kazayı tekrardan yaşamak zorunda kalan Emily, buna neden olan kişiye karşı duyduğu öfkeyi bir intikam oyununa dönüştürür. Bu sırada, Navin ve ekibi direnişin üssü olarak da bilinen Alledia'ya ulaşır. Vakit, Elf Kralı ve ordusuna karşı saldırıya geçme vaktidir. Bu yolda emin adımlarla ilerlerken hepsinin aklında tek bir düşünce vardır: "Sorgulamadan uyulan bütün emirler sonumuzu getirebilir". O zaman tek yol taarruz!..

Özgün hikâyesi, sinematografik çizimleri ve sürükleyici temposuyla çizgi roman sanatına yeni bir boyut kazandıran "Tılsım" serisi her yeni macerasında hayran sayısını arttırmayı başarırken çizgi roman dünyasındaki varlığını da efsaneleştiriyor.