Tillerson: Suriye'de Rejim 50 Farklı Yerde Kimyasal Silah Kullandı

Rusya Dışişleri Bakanı Segey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson, Suriye'de gerilimi azaltmak için Moskova'da bir araya geldi.

İki bakan, görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ESAD 50 KEZ KİMYASAL SİLAH KULLANDI"

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Esad'ın İdlib'deki son kimyasal saldırısından önceki sabıkalarına değinerek, Suriye'de rejimin 50 farklı yerde klor bombası ve farklı kimyasal silahlar kullandığını belirtti.